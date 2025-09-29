La semana empieza con pronóstico de lluvia y temperaturas que no superarán los 28°C

La jornada inició con el cielo mayormente nublado y la temperatura de 16 grados.

Durante la mañana hay pronóstico de tormentas aisladas y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 28°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada con posibles tormentas aisladas y la temperatura descenderá a los 24°C.

Se espera que las lluvias se mantengan hasta el día jueves, el fin de semana volvería el sol y los días de calor intenso.

