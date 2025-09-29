La previa salió cara: detenida por robar botellas de fernet en un comercio

En la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Duodécima de Resistencia detuvo a una mujer de 33 años que intentó sustraer varias bebidas alcohólicas de un local ubicado en la avenida Sarmiento al 900.

Según el parte policial, el procedimiento ocurrió cerca de las 00:30 cuando efectivos que patrullaban en el móvil PT-661 fueron alertados sobre la presencia de una persona demorada en un comercio de la zona.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con un hombre de 27 años, encargado del local bajo el rubro «Depot», quien indicó que una mujer había intentado llevarse sin pagar cuatro botellas de fernet Branca de 750 ml.

La implicada fue identificada como I.M.C, de 33 años, domiciliada en pasaje Parodi de Resistencia.

La mujer fue trasladada a Sanidad Policial para el examen médico correspondiente y los productos fueron secuestrados como parte de las actuaciones.

La Fiscalía en turno dispuso la notificación de aprehensión de Cabrera en la causa caratulada como «Supuesto Hurto», además de su identificación formal.

