La Justicia prohibió hablar del caso de la niña que dio a luz en Castelli

La jueza Liliana Senger ordenó prohibir toda difusión, publicación o exposición de información sobre la menor, advirtiendo que el incumplimiento acarreará sanciones civiles y penales.

En los últimos días tomó relevancia un grave caso de abuso sexual en Juan José Castelli, donde la víctima, de 11 años, dio a luz a un bebé que permanece internado en grave estado en Resistencia. Sin embargo, en las últimas horas, la justicia le prohibió a los medios toda difusión, exposición o publicación en relación con la menor.

Esta disposición la emitió la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 2 de Castelli, Liliana Senger. La magistrada dispuso el «cese inmediato y la prohibición de toda difusión, exposición o publicación —por cualquier medio de comunicación, redes sociales, cadenas o estados de WhatsApp— de cuestiones vinculadas a la intimidad, imagen, privacidad e información sobre la situación biopsicosocial de la adolescente identificada como A.J.M.»

Por último, Senger advirtió que «el incumplimiento de la medida dará lugar a responsabilidad civil y a lo previsto en el artículo 239 del Código Penal, referido a la desobediencia judicial».

Fuente:diariochaco

