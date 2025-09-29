Identificaron a los motociclistas que atropellaron a un ciclista y huyeron del lugar

Dos menores de 13 años serían los responsables de las graves heridas que sufrió un hombre de 65 años, el sábado, en inmediaciones del aeropuerto local, luego de haber sido embestido por un motociclista y su acompañante. Los menores, tal como mencionaron los testigos de la zona, estaban realizando maniobras peligrosas y, en esas circunstancias, embistieron al ciclista.

De acuerdo con el testimonio de una madre que se presentó ante la Policía, su hijo de 13 años formaba parte del grupo que regresaba del aeropuerto en motocicletas junto a otros adolescentes de la misma edad. Uno de ellos realizaba una maniobra de «willy» a bordo de una moto azul y blanca, marca Yamaha TTR-230, y atropelló al hombre. Tras el impacto, todos los menores huyeron del lugar.

La víctima resultó gravemente herido luego de ser atropellado por un motociclista que circulaba en la zona de la avenida 33, prolongación Oeste, camino al aeropuerto de Sáenz Peña. El hecho se registró el sábado, alrededor de las 19 horas, pero las actuaciones policiales fueron ampliadas en la noche del domingo.

El lesionado fue identificada como Jorge Orlando Barraza, jornalero domiciliado en Colonia Pampa Napenay, quien circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una de las motos. Barraza sufrió fractura expuesta en el tobillo izquierdo y debió ser asistido de urgencia.

La causa fue caratulada como «Supuestas lesiones graves en accidente de tránsito», con intervención del fiscal Gustavo Valero. Desde la Comisaría Cuarta informaron que continúan con las diligencias para esclarecer el hecho.

