Esta tarde comienzan las jornadas de innovación en la justicia

Hoy y mañana, de 16 a 19, tendrán lugar las jornadas de innovación en la justicia presencia de destacados facilitadores de renombre nacional. Las actividades tendrán lugar en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia de 16 a 19, serán virtuales exclusivamente para quienes residan en otras localidades y estarán destinadas a la magistratura, funcionarias, funcionarios y agentes

La encargada de la apertura será Emilia María Valle, presidenta del STJ y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y CABA (JUFEJUS). En tanto las capacitaciones correrán por cuenta de Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia de JUFEJUS (IFITEJ); Bibiana Zúñega y Celina Abaurre, integrantes del Laboratorio de Innovación del Poder Judicial de Mendoza y de la Red Juslab.

Las jornadas son organizadas por el Poder Judicial del Chaco, Juslab y el Centro de Estudio Judiciales y tiene como objetivos formar líderes y equipos para que fomentes espacio de discusión transversal e interdisciplinarios, proponiendo modelos horizontales y descentralizados; impulsar la generación de ideas, las oportunidades de mejora, la formulación y ejecución de proyectos innovadores centrados en las personas; fortalecer la comunidad y crear un entorno donde la creatividad y la innovación encuentren tierra fértil.

Inscripción

Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/R9q1Gv97zn7dYDcj7.

El primer día el equipo facilitador disertará respecto a: on boarding, despegue a la innovación; liderazgo y equipos innovadores y gestión del cambio y las emociones. En la segunda jornada expondrán sobre: cómo convertir tu idea en un proyecto, de la idea al concepto, planificación y estructura, construir y medir y pitch final.

