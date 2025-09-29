El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo en busca de consensos políticos

Participarán del encuentro funcionarios, gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas.

El Gobierno nacional reactivó este lunes el Consejo de Mayo, un espacio de diálogo creado para acelerar consensos políticos en torno a las reformas estructurales, en el marco del respaldo financiero de Estados Unidos y de la negociación por un swap de US$ 20 mil millones. El encuentro se desarrolló desde las 10 en la Casa Rosada y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La reunión se da en un contexto atravesado por los pedidos del presidente estadounidense, Donald Trump, de recomponer los vínculos con la oposición dialoguista, en un escenario donde el oficialismo busca mostrar señales de gobernabilidad y acuerdos de largo plazo.

Del encuentro participarán los seis consejeros que representan a distintos sectores del poder político, sindical y empresario. Por el Poder Ejecutivo asistió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En representación de las provincias estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; por el Senado, la senadora radical Carolina Losada; y por Diputados, el jefe de bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo.

En tanto, el sector sindical tuvo como voz al secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, mientras que por el empresariado asistió el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

LOS EJES DEL PACTO DE MAYO

Se trata de la tercera reunión del Consejo, que trabaja en un informe final a ser presentado en diciembre en el Congreso. En las dos primeras instancias, los debates se concentraron en la reforma laboral y la educación.

Entre los puntos ya acordados figuran:

La inviolabilidad de la propiedad privada.

El equilibrio fiscal como principio innegociable.

La reducción del gasto público en torno al 25% del PBI

Una reforma tributaria que alivie la presión impositiva.

Una reforma previsional que garantice sustentabilidad y respete a quienes aportaron.

El Pacto de Mayo, además, contempla la rediscusión de la coparticipación federal, el compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales y una mayor apertura al comercio internacional.

