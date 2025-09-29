Detuvieron en Resistencia a una mujer por estafar con una app bancaria falsa

La denunciada realizó compras que superaron los $ 150.000. Tras investigaciones, fue arrestada.

Una mujer fue detenida este lunes en Resistencia tras ser denunciada por estafar a un comercio utilizando una aplicación bancaria falsa. La compra superó los $ 150.000 y la tecnología permitió rastrear a la sospechosa.

El hecho ocurrió este 27 de septiembre, cuando la mujer de 39 años sospechosa mostró unos comprobantes de transferencias electrónicas falsas por más de $ 150.000, que parecían legítimos, pero al día siguiente la comerciante descubrió que nunca recibió el dinero.

El caso fue tomado por el Equipo Fiscal N° 13, que rápidamente convocó a la División Delitos Tecnológicos del Departamento Cibercrimen. Gracias a un análisis de los comprobantes y las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a la mujer. En las grabaciones se la ve cargando los productos en un utilitario gris.

Luego de una rápida intervención, la sospechosa fue detenida y quedó a disposición de la justicia bajo la causa «Supuesta Estafa».

RECOMENDACIONES PARA COMERCIANTES ANTE ESTAFAS DIGITALES

Desde la Policía, brindaron una serie de recomendaciones a los comerciantes para evitar caer en este tipo de situaciones:

1. Verificación de Transferencias: No entregar mercadería hasta confirmar que la transferencia impactó efectivamente en la cuenta bancaria. Usar home banking propio o la app oficial del banco para comprobar el saldo, nunca confiar en el comprobante presentado por el cliente.

2. Detección de Comprobantes Falsos: Revisar que el comprobante tenga, Nombre y apellido correctos del titular, Fecha y hora exacta y número de operación válido (se puede verificar llamando al banco). Ante cualquier error tipográfico o diferencia en datos personales, sospechar y no entregar el producto.

3. Uso de Canales Seguros: Sugerir a los clientes usar métodos de pago inmediatos y seguros (ej.: Mercado Pago con código QR o transferencias inmediatas CBU alias).

Evitar operaciones grandes solo con «capturas de pantalla» o comprobantes que no estén verificados.

4. Capacitación Interna: Capacitar a empleados sobre cómo verificar un pago en tiempo real. Establecer protocolos claros: «Si no está acreditado, no se entrega la mercadería».

5. Prevención con Tecnología: Implementar sistemas de facturación que se integren al banco o a pasarelas de pago seguras. Activar notificaciones por SMS o email de movimientos en la cuenta bancaria.

6. Denuncia Inmediata: Ante un intento o consumación de estafa, guardar toda la evidencia: comprobantes, cámaras de seguridad, datos del comprador, número de teléfono. Radicar denuncia en la comisaría o directamente en el Departamento de Cibercrimen.

