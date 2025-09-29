Corrientes: una mujer fue hospitalizada tras sufrir el ataque de un pitbull

La víctima, de 35 años, fue mordida en el rostro mientras visitaba la casa de un allegado. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Escuela de la ciudad capital, donde fue intervenida quirúrgicamente y posteriormente dada de alta.

El hecho se produjo en la noche del viernes en una vivienda ubicada sobre calle Paso de los Libres al 400. Según informaron desde la Policía de Corrientes, la víctima, identificada con el apellido Gómez, fue mordida en la cara, lo que le provocó heridas de consideración.

Personal policial se presentó en el lugar tras una llamada al 911 y constató la magnitud del ataque. Inicialmente, Gómez fue asistida en un hospital local, pero la complejidad de las lesiones requirió su derivación inmediata al Hospital Escuela de la capital provincial.

El director del centro de salud, José Alberto Romero, informó que la mujer fue sometida a cirugía por el equipo maxilofacial el sábado y recibió el alta médica el domingo.

Por su parte, la comisaría jurisdiccional inició de oficio los trámites correspondientes para registrar y documentar el incidente.

