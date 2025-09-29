Chaco, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes

Para la mañana de este martes se esperan fenómenos con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la mañana de este martes para todo el Chaco y otras seis provincias, y se espera que los fenómenos disminuyan a partir de la tarde, con lluvias y tormentas aisladas que se mantendrán al menos hasta el jueves, con ambiente fresco.

El informe abarca también a Formosa, Misiones, Corrientes, el noreste de Salta, el noreste de Santiago del Estero y el noreste de Santa Fe.

El alerta indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.

ASÍ SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este martes se esperan tormentas fuertes por la mañana, y lluvias y tormentas aisladas por la tarde-noche, con vientos moderados del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 23 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se prevé llevias aisladas y chaparrones, y vientos leves del sur rotando al sudeste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 23.

En tanto, para el jueves se anticipa tormentas aisladas, con 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo mejorando, con cielo parcialmente nublado, y leve ascenso de temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima de 29.

Fuente:datachaco

