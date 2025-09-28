Zdero acompañó la partida de la delegación chaqueña a los Juegos Deportivos Nacionales de Mar del Plata

”Estamos acompañando y saludando a la delegación que nos va a representar desde muchas localidades de la provincia. Muy contento de apoyar al deporte social e inclusivo que transmite fundamentalmente valores.

Lo más importante es que los chicos disfruten mucho de esta experiencia y puedan compartir también con otras provincias”, expresó el Gobernador Zdero, junto a las familias que se acercaron al Polideportivo Jaime Zapata para alentar a los deportistas.

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero, acompañado del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez y del vicepresidente, Gabriel Pellegrini, saludó y despidió a la delegación chaqueña que partió hacia la ciudad de Mar del Plata para participar en la gran final de los Juegos Deportivos Nacionales 2025.

La comitiva está integrada por 370 personas, entre jóvenes deportistas, profesores, coordinadores y equipo médico.

El grupo viajó acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Fabio Vázquez, y comenzará la competencia el martes, luego del acto de apertura y las acreditaciones previstas para este lunes.

Los equipos que representan al Chaco, provienen de muchas localidades, entre ellas: Taco Pozo, Los Frentones, Sáenz Peña, General Pinedo, Charata, Las Breñas, Corzuela, Napenay, Miraflores, Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Tres Isletas, Las Garcitas, Colonia Elisa, Laguna Limpia, Coronel Du Graty, La Tigra, Quitilipi, Pampa del Indio, General San Martín, La Leonesa, Villa Ángela y Resistencia, entre otras.

35 disciplinas deportivas

Durante una semana, la delegación chaqueña competirá en 35 disciplinas: Atletismo Convencional y Adaptado, Ciclismo, Esgrima, Judo, Karate, Tenis, Tenis de Mesa y Tenis de Mesa Adaptado, Freestyle, Futsal, Bádminton, Básquet 3×3 y Básquet 3×3 Adaptado, Gimnasia Artística y Rítmica, Natación y Natación Adaptada, Triatlón, Boccia, Goalball, Rugby, Voleibol, Boxeo, Handbol de Playa, Skate, Vóley de Playa, Canotaje, Hockey 7, Taekwondo, Vóley Sentado, BMX, Levantamiento Olímpico, Lucha, Tiro y Tiro con Arco.

Fuente:primeralinea

Comentarios