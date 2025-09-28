Un hombre exhibió sus partes íntimas ante dos niñas de 8 y 12 años en la calle

El sujeto fue aprehendido tras exponer sus partes íntimas a las sobrinas de una vecina. Su hermano intervino para frenar la situación.

Un hombre de 40 años fue aprehendido en La Leonesa tras ser denunciado por exhibiciones obscenas frente a menores en la vía pública, informaron este domingo fuentes policiales.

La denuncia fue realizada por la vecina, D.A., quien indicó que el hombre, identificado como A.A.B., se expuso ante sus sobrinas de 8 y 12 años mientras compraban una gaseosa en un kiosco del barrio Margarita.

Según el relato de la denunciante, la acción fue interrumpida por su hermano, quien logró que el sujeto se retirara del lugar y regresara a su domicilio, gritando que lo volvería a hacer.

La Fiscalía, a cargo del Equipo Fiscal N°10 y el Dr. Víctor Reccio, ordenó la aprehensión del sospechoso y la realización de las diligencias de rigor, además de tomar declaración testimonial al hermano de la denunciante.

Personal policial de guardia recorrió la zona y logró la demora de Bregui, quien fue notificado de su aprehensión e identificación en la causa. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y definir medidas judiciales adicionales.

