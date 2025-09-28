Triple femicidio: detuvieron a sexto sospechoso

Ariel Giménez, de 29 años, fue detenido el sábado por la noche. Está acusado de ser uno de los partícipes del crimen que sacudió al país. En principio, habría cavado el pozo donde enterraron a las víctimas.

La Policía Bonaerense logró capturar a un quinto acusado de participar en el triple femicidio de Florencio Varela. Ariel Giménez, de 29 años, era buscado desde el viernes a la noche, luego de una serie de allanamientos.

En principio, los investigadores sospechan que fue contratado por la banda narco para cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de Branda (20), Lara (15) y Morena (20). «Esto refuerza la hipótesis de que no fue una fiesta que se descontroló, sino que fue algo premeditado», indicaron.

Del mismo modo, la causa avanzó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Luego de varios allanamientos, hubo otros cuatro detenidos y el secuestro de más elementos de interés para la causa.

Los primeros sospechosos localizados fueron dos parejas, una argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado: Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

La primera detención ocurrió en el domicilio donde ocurrió el atroz hecho. La policía sorprendió a Ibarra y Parra cuando intentaban limpiar la escena del crimen. Más tarde, González Guerrero y Villanueva Silva, quienes serían los dueños de la casa, fueron encontrados en un hotel alojamiento, en cercanías del lugar de los asesinatos.

El viernes, un quinto acusado fue detenido en Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera para darse a la fuga. Lázaro Victor Sotacuro, de 41 años, habría sido el conductor de la camioneta en la que secuestraron a las tres jóvenes. Ahora, se encuentra alojado en el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Gorriti, en Jujuy.

Las fuerzas policiales también allanaron un búnker narco en la localidad de Isidro Casanova, que sería un «aguantadero» del principal prófugo en el caso, «Pequeño J».

En la propiedad, que pertenecería a Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, los agentes secuestraron una pistola Glock modelo 40 (similar a la 9 mm), 50 municiones y otros elementos relevantes para el expediente.

Antes también hicieron un allanamiento en un búnker del barrio porteño de Barracas, donde el narco peruano dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía.

