Sáenz Peña mostró sus atractivos en la Feria Internacional del Turismo en La Rural

La ciudad saenzpeñense participa de uno de los eventos turísticos más importantes del mundo con un stand propio dentro del espacio de la provincia, donde promociona sus complejos, museos y proyectos.

Desde este sábado 27 hasta el martes 30 de septiembre, Sáenz Peña participa en la Feria Internacional del Turismo (FIT) que se realiza en La Rural, en Buenos Aires. Se trata de una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo, con delegaciones de 24 provincias argentinas y más de 50 destinos internacionales.

El municipio está presente con su stand de Turismo local, ubicado dentro del espacio del gobierno provincial. Allí se exhiben los principales atractivos de la ciudad como el Complejo Termal y Spa, el Complejo Ecológico Municipal, los museos, la Casa Cruz y el futuro Parque Acuático, entre otros.

La Subsecretaría de Turismo destacó que la FIT representa una gran oportunidad para posicionar a Sáenz Peña y mostrar sus bondades entre las múltiples propuestas que integran la feria.

