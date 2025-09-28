Rusia lanzó 500 drones y 40 misiles en Ucrania: cuatro muertos y decenas de heridos

El ataque aéreo se extendió por más de 12 horas, según Zelensky. Entre las víctimas hay una niña de 12 años. Kiev y Zaporizhzhia, entre las ciudades más golpeadas.

Un ataque aéreo masivo de Rusia contra Ucrania dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos, informaron este domingo las autoridades. La ofensiva incluyó casi 500 drones y más de 40 misiles, entre ellos del tipo hipersónico Kinzhal, y se extendió durante más de 12 horas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció que se trató de «ataques brutales, un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes». Y añadió: «Mi más sentido pésame a todas las familias y seres queridos de los fallecidos».

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, precisó que entre las víctimas se encuentra una niña de 12 años. Inicialmente había confirmado tres fallecidos, pero más tarde informó que «se encontró el cuerpo de un fallecido», lo que elevó la cifra a cuatro.

En paralelo, el ministro de Exteriores, Andriy Sybiga, señaló: «Rusia lanzó otro ataque aéreo masivo contra las ciudades ucranianas mientras la gente dormía. Otra vez, cientos de drones y misiles destruyeron edificios residenciales y causaron víctimas civiles». También advirtió que «Putin debe sentir el peligro de continuar esta guerra: para él mismo, para el bolsillo de sus aliados, para su economía y para su régimen».

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la ofensiva como un «ataque masivo» y pidió a la población permanecer en refugios. Reportó seis heridos en la capital, cinco hospitalizados y uno atendido en el lugar. En Zaporizhzhia, en tanto, el gobernador local confirmó al menos cuatro lesionados por los bombardeos.

El jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, acusó a Moscú de librar una «guerra contra civiles» y aseguró: «Habrá una respuesta a estas acciones. Pero los golpes económicos de Occidente contra Rusia también deben ser más fuertes».

Zelensky confirmó además la incorporación de un sistema de defensa antiaérea Patriot, fabricado en Estados Unidos y entregado por Israel. «El sistema israelí está operando en Ucrania», indicó, y adelantó que se sumarán dos unidades adicionales en otoño.

La ofensiva rusa también generó respuesta en los países vecinos. Las fuerzas armadas de Polonia desplegaron aviones de combate y activaron sistemas de defensa terrestre en su espacio aéreo. «Las medidas son preventivas y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo polaco y proteger a los ciudadanos, especialmente en áreas cercanas a Ucrania», comunicaron.

En las últimas semanas, varios gobiernos europeos denunciaron incursiones de drones y aviones rusos en sus territorios, algo que la OTAN considera una prueba de resistencia a la alianza. Moscú rechazó las acusaciones y afirmó que no busca atacar a ningún miembro de la organización.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió desde la ONU: «Cualquier agresión contra mi país recibirá una respuesta decisiva. Si algún país derriba objetos que aún están en el espacio aéreo ruso, lo lamentará mucho».

Mientras tanto, tanto Kiev como Moscú confirmaron que la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y bajo control ruso, permaneció desconectada de la red eléctrica durante cuatro días, reavivando las alertas sobre un posible accidente nuclear.

