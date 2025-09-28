El municipio de Sáenz Peña celebró a los profesores de Educación Especial

Este fin de semana, la casa comunal de la ciudad termal celebró la labor de los docentes que ejercen en las diferentes escuelas de educación especial.

Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Sáenz Peña celebró un agasajo para los profesores de educación especial que ejercen funciones en las diferentes escuelas de la ciudad.

El Secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, destacó la labor y el compromiso de cada uno de los trabajadores de la educación, en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y por una ciudad más inclusiva.

En la oportunidad se contó con la presencia de profesionales de la UEGP N°143, la EEE N°6, Crecer con Todos, Cett Desarrollo, Ailaccc, San Antonio de Pádua, Despertares Hijos del Alma, Deporte Adaptado, Cismec y ViviTea.

«En este día especial, queremos rendir un humilde homenaje a los verdaderos actores que, con pasión y dedicación inquebrantables, transforman vidas y moldean el futuro», resaltó en su discurso la coordinadora de la Mesa por la Inclusión, Daniela Aguirre.

Durante los festejos, hubo intérpretes musicales, sorteos, regalos y demás emociones, con la compañía de Nora Gauna, presidenta del Concejo Municipal de la ciudad termal.

Fuente:datachaco

