El miércoles arranca la preinscripción para el Nivel Secundario

El período regirá hasta el 15 de octubre, para primer año de todas las unidades educativas públicas de gestión estatal, social y comunitaria.

El Ministerio de Educación informó que el período de preinscripción para el ingreso a primer año del nivel Secundario 2026, de todas las unidades educativas públicas de gestión estatal, social y comunitaria se realizará del 1 al 15 de octubre de este año.

Al igual que en los últimos años, la preinscripción será de manera virtual a través del Sistema Integral de Educación (SIE) de la provincia, en la plataforma Tu Gobierno Digital.

Quienes no cuenten con conectividad, podrán hacerla de manera presencial, en formato papel, ante la unidad educativa seleccionada y dentro del plazo mencionado.

Los aspirantes podrán inscribirse en hasta dos establecimientos, en orden de preferencia (1 y 2), a fin de posibilitar un ingreso seguro.

Desde la cartera educativa recomendaron que al momento de la preinscripción, si eligen como primera opción a una escuela que sea potencial de tomar examen de ingreso, se aseguren de que la segunda opción elegida, sea otra escuela que no tome examen de ingreso, de manera tal que de no acceder a la vacante pueda ser considerado para la segunda institución elegida.

En este sentido, tendrán siempre prioridad para inscribirse a una determinada unidad educativa los hijos del personal docente, de servicio y administrativo de la misma; y los estudiantes con hermanos/as en el establecimiento escolar (en ese orden).

Además, hay que tener en cuenta que aquellas escuelas donde la cantidad de aspirantes a ingresar dentro del orden de prioridad superen las vacantes disponibles, podrán solicitar exámenes de ingreso, y la inscripción o ratificación definitiva de las vacantes se realizará atendiendo a un orden de prioridades y al resultado de los mismos.

Los exámenes se rendirán los días 27 y 28 de noviembre, y la cartera educativa informará oportunamente todo lo relacionado a esta instancia.

Una vez cerrado el plazo de preinscripción para los tutores y para los directores de unidades educativas que recepcionan en formato papel, se procederá a confirmar las preinscripciones a través del SIE. Entre el 5 y el 9 de diciembre se confirmarán las preinscripciones correspondientes al orden de preferencia 2 (segunda opción).

En dichas semanas, la institución educativa se comunicará con los tutores, una vez que haya efectuado revisión de la documentación y constatación de la veracidad de los datos consignados en los formularios de preinscripción, para la ratificación de la asignación de las vacantes.

Desde el Ministerio de Educación aclararon que este período de confirmación de preinscripción no implica matriculación definitiva.

Del 10 al 19 de diciembre se completará el proceso de inscripción, de manera presencial. Los tutores o responsables parentales deberán presentar la documentación confirmatoria de lo consignado en el formulario de preinscripción ante la unidad educativa, acompañada del formulario de inscripción (los comprobantes de preinscripción emitidos por el Sistema SIE utilizarán el código QR para su validación; los únicos comprobantes válidos que se aceptarán son aquellos que tengan el código inserto).

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

La documentación que deberán presentar es la siguiente: fotocopia del DNI del estudiante (más CUIL si no está detallado en DNI), constancia de finalización del nivel Primario y constancia de CUIL de tutores. La autoridad escolar podrá requerir documentación respaldatoria complementaria ante la identificación de posibles inconsistencias.

Fechas a tener en cuenta:

Del 1 al 15 de octubre: tutores deben realizar la preinscripción online o presencial ante la unidad educativa.

Del 23 al 29 de octubre: las unidades educativas confirman las prescripciones de preferencia 1 y se definen aquellas unidades educativas que tomarán examen de ingreso.

27 y 28 de noviembre: se rendirán los exámenes en las unidades educativas que correspondan.

– Del 1 al 4 de diciembre: se carga en el SIE el resultado de quienes aprobaron y quedaron con la asignación de la vacante en la medida que presenten posteriormente la documentación pertinente.

Del 5 al 9 de diciembre: se confirman las preinscripciones respecto a las unidades educativas seleccionadas como preferencia 2.

10 al 19 de diciembre: tutores deben presentar la documentación vinculada a la inscripción.

Del 22 de diciembre al 25 de febrero: preinscripción online para aquellos estudiantes que hayan quedado sin vacante o que no hayan realizado la preinscripción en las fechas antes estipuladas.

Aquellos estudiantes que hayan realizado la preinscripción, pero no hayan obtenido vacante en las instituciones consignadas como preferencia 1 o 2, podrán reinscribirse de manera online o en forma presencial en otras instituciones con vacantes disponibles, una vez expuestas las listas finales (las vacantes se expondrán en el SIE a partir del 22 de diciembre).

Sus tutores/as o responsables parentales serán quienes realicen el trámite de elección de nueva institución, y tendrán tiempo del 22 de diciembre hasta el 25 de febrero del año siguiente.

Del 26 al 28 de febrero del 2026 se confirmarán las vacantes y la institución informará a los tutores los términos para la presentación de la documentación complementaria: certificado de aptitud física, certificado de buena salud, certificado bucodental y carnet de vacuna.

Por otro lado, las unidades educativas de las modalidades no incluidas en el módulo de preinscripciones de SIE, como son los casos de las escuelas de Educación Especial y de Educación para Jóvenes y Adultos, realizarán las preinscripciones en los mismos plazos establecidos, de manera presencial.

Por último, las instituciones educativas de Gestión Privada tienen regulados los procedimientos y plazos para la preinscripción 2026 que ya inician, la inscripción y matriculación de los/as estudiantes, de acuerdo a las necesidades organizativas y administrativas de cada una, en cumplimiento de las disposiciones de la Dirección Provincial de Educación Pública de Gestión Privada.

Posteriormente, el Ministerio de Educación informará todo lo relacionado con las inscripciones correspondientes a nivel Primario e Inicial.

Fuente:datachaco

