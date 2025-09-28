Charata: rompieron un patrullero e hirieron a un policía en un procedimiento

Este sábado en un procedimiento policial realizado por la División Investigaciones de Charata, con apoyo de la Comisaría Primera, dejó como saldo un móvil policial destruido, un efectivo lesionado y un detenido.

El hecho ocurrió a las 21:30, en la intersección de José María Paz y Ramón Carrillo, donde se solicitó la presencia policial por disturbios protagonizados por un grupo de hombres. Al llegar al lugar, los efectivos identifican a varios sujetos, quienes intentaron huir. Se logró reducir a uno de 27 años, domiciliado en B° San Antonio, quien posee pedido de aprehensión vigente en la base de datos “SI.GE.BI”.

Durante el procedimiento, los familiares del detenido intentaron liberarlo mediante agresiones físicas hacia los uniformados, arrojando golpes, patas y objetos contundentes como ladrillos y botellas. Uno de estos proyectiles impactó en el móvil policial, provocando la destrucción total de la luneta trasera y el espejo retrovisor derecho. Para preservar la integridad del personal, se decidió la retirada táctica del lugar.

Un Cabo Primero de la División Investigaciones, resultó lesionado con una herida cortante por mordedura en el dedo pulgar izquierdo, de carácter leve, según diagnóstico médico. El efectivo radicó la denuncia penal correspondiente.

El detenido fue trasladado a la unidad policial y notificado de acta contravencional por presunta infracción al Código de Faltas, según disposición de la Dra. Claudia Araujo, cargo del Juzgado de Faltas de Charata.

Secuestraron un trozo de baldosa utilizada en el ataque al móvil policial e intervino la División Criminalística.

Fuente:primeralinea

