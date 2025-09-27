Tránsito lento en el Puente Belgrano por trabajos de mantenimiento: hay largas filas

La congestión se encuentra especialmente en la circulación con dirección hacia Corrientes.

El tránsito volvió a verse afectado este sábado en el Puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Las demoras se deben nuevamente a los trabajos de mantenimiento que Vialidad Nacional viene realizando a lo largo de todo septiembre.

La congestión se agravó por el inicio del fin de semana y la plena hora pico, especialmente en la circulación con dirección hacia Corrientes. Como consecuencia, las filas de vehículos se forman con rapidez y el avance es lento.

Desde las autoridades se aconseja a los automovilistas salir con tiempo extra, circular con precaución y mantener la paciencia. Además, se pide respetar las indicaciones de los agentes de tránsito que trabajan en la zona para ordenar la circulación.

Una vez superado el sector donde se encuentra el protector de junta en reparación, el tránsito logra acelerarse y normalizarse.

Fuente:diariochaco

Comentarios