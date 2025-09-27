Sáenz Peña: La policía tuvo que dispersar a 70 personas que generaron un enorme disturbio

Ocurrió en el barrio Santa Mónica, en horas de la madrugada. La intervención policial permitió recuperar el control de la zona sin registrar heridos ni móviles dañados.

Durante la madrugada de este sábado, la Policía intervino en un desorden de gran magnitud registrado en la intersección de calles 14 y 35 del barrio Santa Mónica, en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según el informe oficial, unas 70 personas de distintas edades y sexos ocuparon la vía pública, impidiendo el paso de transeúntes y con intenciones de ingresar a viviendas de la zona. Ante la situación, personal de la Comisaría Tercera solicitó refuerzos y se desplegaron móviles de la División Patrulla Preventiva, COM, Infantería y otras dependencias policiales.

El procedimiento fue comandado por el comisario inspector Juan Comán, supervisor de turno, junto al comisario principal Ramón Zarza, jefe del Departamento 911. Durante el operativo, la policía utilizó escopetas con cartuchos antidisturbios debido a la agresividad de los manifestantes, que arrojaban objetos contundentes contra los efectivos. Finalmente, se logró dispersar al grupo y restablecer el orden en los barrios Pablo Sexto, Santa Mónica, Hipólito Yrigoyen y 100 Viviendas.

No se registraron agentes lesionados ni daños en móviles policiales. El operativo concluyó cerca de las 5:50, sin que se reportaran nuevos incidentes.

Fuente:diariochaco

