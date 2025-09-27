Rige un alerta amarillo por tormentas en todo el sur del Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional indica que podrían darse más lluvias y vientos de intensidad durante toda la noche, incluso este domingo.

Este sábado, desde las 9.14, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en todo el sur del Chaco, el cual tendrá vigencia durante toda la noche.

De esta manera, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas, que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, de manera puntual.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, para este domingo, anuncian chaparrones para la madrugada, lluvias aisladas para la mañana y cielo algo nublado por la tarde y la noche. La temperatura rondará entre los 14º y los 26º.

Asimismo, se esperan más tormentas para el próximo martes.

Fuente:datachaco

Comentarios