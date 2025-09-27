Resistencia: detuvieron a un joven armado tras un intento de fuga en moto

El joven de 18 años que portaba un arma de fabricación casera y municiones.

Un operativo policial en Villa Facundo, Resistencia, terminó con la aprehensión de un joven de 18 años que portaba un arma de fabricación casera y municiones. El hecho ocurrió este viernes cerca de las 22:30 en la intersección de las calles Frondizi y Cuba.

Efectivos del Servicio Externo de la Comisaría 14ª Metropolitana realizaban tareas preventivas cuando observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta Honda Tornado 250 cc, de color negro. Al intentar identificarlos, el acompañante descendió del rodado y exhibió un arma tipo «tumbera».

Ante la amenaza, los agentes dieron la voz de alto, pero el joven se negó a acatar la orden. Fue entonces que se efectuó un disparo disuasivo con cartuchos anti-tumulto, cuyo impacto alcanzó la planta del pie derecho del sospechoso, logrando así reducirlo.

El detenido fue identificado como A.E.A, de 18 años, domiciliado en calle Guatemala al 200 de Resistencia. En su poder, los efectivos encontraron un cartucho calibre 12 dentro del arma y otro de iguales características en el bolsillo de su pantalón. Ambos eran marca Orbea, color amarillo.

El otro sujeto, de contextura robusta y tez morocha, logró escapar a gran velocidad a bordo de la motocicleta y por el momento no fue localizado.

El arma casera y las municiones quedaron secuestradas. En tanto, A.E.A fue trasladado a la unidad policial con asistencia médica preventiva. Desde la fuerza informaron que ya se dio intervención al equipo fiscal de turno para continuar con las actuaciones correspondientes.

Fuente:diariochaco

