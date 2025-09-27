Miles de peregrinos de Chaco, Corrientes y Santa Fe, van llegando a Itatí un año más

La cita se extiende durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Este fin de semana se desarrolla la 46ª Peregrinación Juvenil del NEA hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, convocando a miles de fieles de toda la región bajo el lema «Como María, peregrinos de la esperanza». La cita se extiende durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

LOS PRIMEROS EN LLEGAR

Como cada año, los primeros en arribar fueron los grupos de ciclistas provenientes de distintas localidades del Chaco, Corrientes y Santa Fe. Según informaron, llegaron el viernes alrededor de las 15 horas.

FIELES DE TODA LA REGIÓN

La peregrinación reúne a jóvenes y adultos de numerosas comunidades:

Chaco: Quitilipi, Lapachito, Presidencia de La Plaza, Barranqueras, Resistencia, Sáenz Peña, Las Garcitas, La Escondida y La Verde.

Santa Fe: Florencia, Avellaneda, Vera, Margarita y Reconquista.

Corrientes: Goya, Tres de Abril y Corrientes Capital.

Todos confluyen en el santuario para honrar a la Virgen de Itatí, en una de las manifestaciones de fe más importantes del nordeste argentino.

La tradicional peregrinación juvenil del NEA cumple ya 46 años y se convirtió en un acontecimiento religioso y cultural de gran magnitud, en el que miles de peregrinos caminan, pedalean o viajan en caravana para rendir homenaje a la Virgen, renovar su fe y expresar esperanza en comunidad.

