Córdoba: una niña de dos años murió tras caer en un balde con agua

Una tragedia sacudió al barrio Estación Flores, en la ciudad de Córdoba, donde una niña de dos años falleció tras caer en un balde con agua dentro de su vivienda.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en calle Bautista de Isasi al 3500. Según las primeras informaciones policiales, la pequeña sufrió un ahogamiento por inmersión.

De inmediato, fue trasladada de urgencia a un centro médico de Ciudad Parque Las Rosas, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento pese a los intentos por reanimarla.

La Justicia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar posibles responsabilidades.

Fuente:diariochaco

