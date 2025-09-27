Cómo identificaron a «Pequeño J», el presunto autor intelectual del triple crimen

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, intentó salir del país por lo que decidieron hacer pública su identidad y su imagen.

Este viernes a última hora, dieron a conocer la identidad de «Pequeño J», el joven señalado de ser el cerebro del brutal triple crimen de Florencio Varela. Esta decisión se tomó luego de que se sepa que el sospechoso intentó salir del país.

Según informó la Policía Bonaerense, el joven está identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. Además, el fiscal que está detrás de su persecución, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, que juró en el cargo esta semana.

Por otro lado, Infobae detalló cómo las autoridades lograron identificar a Pequeño J. Todo comenzó cuando los cuatro detenidos en el expediente se negaron a declarar, pero si hablaron de manera extraoficial.

Acto seguido, Arribas logró llegar a un testigo clave en el expediente, que proveyó una serie de datos sumamente precisos. Poco después, obtuvo el último número de teléfono del prófugo.

De esta manera, los fiscales pidieron la triangulación de antenas de telefonía celular. Gracias a esto se pudo saber que “Pequeño J” se reunió antes y después del 20 de septiembre a la madrugada -cuando Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas- con Matías Ozorio, su presunto ladero, también buscado con una alerta roja de Interpol. Para Arribas, Ozorio estuvo presente él mismo en el triple crimen como garante de los asesinatos ordenados por el narco.

El teléfono de Valverde Victoriano también llevó a que en la noche del viernes puedan allanar su último aguantadero, una cueva en Isidro Casanova, jurisdicción de La Matanza. Allí, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense secuestró documentación, una pistola calibre .40 y un pantalón con manchas de sangre, que podrá analizarse para determinar si esa sangre corresponde a las tres víctimas de Florencio Varela.

