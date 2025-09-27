Alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el sábado

La jornada inició con alertas por tormentas y la temperatura de 21 grados.

 

Este sábado inició con alertas por tormentas y la temperatura de 21 grados. La humedad es del 65%.

 

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 23°C.

 

Por la noche, el cielo cerrará la jornada con pronóstico de tormentas aisladas y la temperatura descenderá a los 18°C.

 

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes en varios departamentos de la provincia de Chaco. Entre ellos se encuentran: Bermejo – General Donovan – Libertad – Primero de Mayo y San Fernando.

 

Para este domingo se prevé las lluvias ya se disipen y que haya una jornada soleada. La temperatura rondará entre los 14 y 26 grados.

 

