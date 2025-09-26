Zdero entregó títulos de propiedad a familias de distintos barrios de Resistencia

Los beneficiados son de las comunidades Hipólito Yrigoyen, Llaponagat, Güiraldes, Provincias Unidas, Villa Río Negro, San Cayetano, Santa Inés y FONAVI.

Esta noche, el gobernador Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, y al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, entregó títulos de propiedad a familias de los barrios Hipólito Yrigoyen, Llaponagat, Güiraldes, Provincias Unidas, Villa Río Negro, San Cayetano, Santa Inés y FONAVI .

«Es un gran honor cortar con tantos años de espera», expresó el primer mandatario provincial, y destacó que el título de propiedad es «algo así como el documento de identidad: la seguridad de tener su casa, de poder heredarla a un hijo, a un integrante de la familia, y la tranquilidad de que es ya de la familia».

Zdero subrayó que desde el inicio de su gestión ya se entregaron más de 3.750 títulos, y cuestionó que hubo una «demora de décadas en la regularización dominial». «El título es el cumplimiento al esfuerzo, a lo que ha hecho cada vecino para poner peso a peso con sus cuotas, para que después se puedan realizar otras viviendas y el plan tenga un verdadero sentido solidario», señaló.

Por su parte, la vicegobernadora Schneider, destacó que estas entregas «devuelven la dignidad a las familias chaqueñas que han pagado por su propiedad y esperaron tantos años. Esto les da seguridad jurídica, pertenencia y es un legado para sus hijos».

