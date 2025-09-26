San Martín: Bebé de 3 meses muere en un choque entre dos motos

El menor, que viajaba con sus padres, sufrió graves lesiones y fue trasladado al hospital Pediátrico de Resistencia, pero llegó ya sin signos vitales.

Un bebé de tres meses falleció este viernes, como consecuencia de un choque entre dos motos ocurrido en horas de la siesta, en la localidad de General San Martín.

El siniestro se produjo minutos después de las 14.30, en la esquina de las calles López y Planes y Tucumán, entre una motocicleta Honda 110, conducida por un joven de 20 años, y una Motomel 150, en la que iban un hombe de 35 años, una mujer de 37, y su hijo, de apenas 3 meses de vida.

Como consecuencia del impacto, la mujer y su bebé ingresaron al hospital «Félix Pértile».

El menor, identificado como Gael Giménez Acosta, presetaba múltiples lesiones de gravedad, como estado hiporreactivo, hiperextensión de miembros, fontanelas tensas y aumentadas de tamaño, y herida frontal izquierda, por lo que fue derivado de urgencia al hospital Pediátrico de Resistencia, intubado.

Sin embargo, al llegar al hospital «Avelino Castelán», se determinó que ya no tenía signos vitales.

Fuente:datachaco

