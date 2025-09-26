Milei volvió con el apoyo de EE.UU. y busca recomponer su relación con los gobernadores

El apoyo de Trump le dio al Gobierno un respiro en la previa a las elecciones del 26 de octubre.

Tras casi una semana en Estados Unidos, el presidente Javier Milei regresó al país con una doble misión: capitalizar el apoyo político y financiero que consiguió en su visita y recomponer los lazos con los gobernadores para evitar nuevos tropiezos en el Congreso.

El mandatario viajó con parte de su equipo económico y se reunió con el presidente norteamericano Donald Trump, además de mantener encuentros con figuras clave del Tesoro estadounidense. Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que ambos gobiernos negocian un swap por US$ 20.000 millones, lo que, según fuentes oficiales, garantiza un alivio financiero al menos hasta el 26 de octubre.

El respaldo tuvo un impacto inmediato: el dólar y el riesgo país registraron bajas tras conocerse la noticia. En la Casa Rosada, los funcionarios no ocultaron su entusiasmo. «Lo que pasó ayuda a estabilizar los mercados, eso hace que la confianza se recupere», celebró un integrante del Ejecutivo. Otro dirigente cercano al Presidente fue más allá: «Las últimas actividades de Milei son un motivo más para confiar en la gestión. En las elecciones nacionales se puede ganar».

El clima en Balcarce 50 contrastó con las semanas previas, marcadas por derrotas legislativas y reveses electorales. «Veníamos de un lapso donde nos entraban todas las balas juntas», admitió un referente libertario.

Sin embargo, la ayuda norteamericana llegó con una condición política: que el Gobierno garantice estabilidad en el Congreso y pueda sostener gobernabilidad. En este sentido, la Casa Rosada enfrenta un escenario complejo. Las tensiones con los gobernadores se acentuaron luego de que La Libertad Avanza compitiera con sello propio en varias provincias, debilitando alianzas y generando un bloque opositor más consolidado.

El desafío inmediato será recuperar los vínculos con los mandatarios provinciales. Algunos gobernadores admiten que, pese a la confrontación electoral, nunca se cortó del todo el diálogo con Nación. «No hay que comerse los amagues de la dialéctica de la época electoral, el diálogo con Nación nunca se perdió. Pero la campaña es la campaña», señalaron cerca de un mandatario que supo tener buena relación con Milei.

Uno de los primeros pasos será el encuentro previsto para el lunes en el Consejo de Mayo, donde el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunirá con representantes del Congreso, de los gobernadores, de los sindicatos y del sector empresario.