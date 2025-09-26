Juicio por YPF: el Gobierno alertó que entregar acciones violaría el derecho internacional

La Argentina presentó este jueves sus argumentos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en busca de anular de manera definitiva la orden judicial que obliga al país a entregar el 51% de las acciones que posee en YPF.

La medida judicial había sido dispuesta por la jueza Loretta Preska, en el marco de la causa que enfrenta el país por la expropiación de la petrolera en 2012. Si bien la sentencia quedó suspendida mientras se desarrolla la apelación, el fallo encendió las alarmas en el Gobierno, que ahora apuesta a que el tribunal superior revierta la decisión.

La presentación, elaborada por la Procuración del Tesoro junto a un estudio de abogados estadounidense, se apoyó en cuatro ejes principales:

Violación de la inmunidad soberana: el país argumentó que la ley estadounidense de Inmunidades Soberanas (FSIA) protege los bienes de un Estado en el extranjero frente a embargos o ejecuciones, y que las acciones de YPF no están en EE.UU. ni se usaron en una actividad comercial en ese país.

Aplicación indebida del derecho de Nueva York: se señaló que la figura del turnover (entrega de acciones) nunca fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.

Inaplicabilidad de la FSIA al caso: se subrayó que no se cumplieron los requisitos legales que permitirían avanzar sobre esos activos.

Violación del derecho argentino e internacional: recordaron que la legislación local exige mayoría especial del Congreso para transferir las acciones y advirtieron que la orden contradice el principio de cortesía internacional y la doctrina del acto de Estado.

Desde la Procuración remarcaron, además, que el propio gobierno de Estados Unidos presentó escritos en apoyo a la posición argentina, advirtiendo que la orden de Preska no tiene precedentes y podría abrir la puerta a represalias contra activos estadounidenses en el extranjero.

«La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y al derecho internacional», afirmaron desde el organismo.

CÓMO SIGUE EL JUICIO POR YPF

De acuerdo con el cronograma judicial, el 14 de noviembre los beneficiarios del fallo de Preska deberán presentar sus propios argumentos escritos. Luego, el 12 de diciembre, la Argentina tendrá la posibilidad de replicar y solicitar una fecha de audiencia, que se prevé recién para 2026.

Sin embargo, antes habrá una instancia clave: el 29 de octubre se desarrollará la audiencia oral de la apelación por la condena original contra la Argentina, un paso que podría anticipar definiciones de fondo en la disputa por la petrolera.

