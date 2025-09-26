Elecciones en UNCAus: denuncian a lista opositora por falsear la firma de un candidato

La presentación fue realizada ante la Junta Electoral y apunta a la lista “Independiente” por haber incluido como candidato al docente Walter Jara, quién negó haber dado su consentimiento para ello.

La lista “Por la UNCAus que soñamos” denunció ante la Junta Electoral de la Universidad Nacional del Chaco Austral que la lista opositora denominada “Independiente” falsificó la firma de un docente para incluirlo en la lista como candidato de ese espacio en las elecciones para la renovación de los representantes del claustro Docente, que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre. Además, anticiparon que podrían denunciar penalmente ante la Justicia Federal a los apoderados y candidatos de la lista “Independiente” por el delito de falsedad ideológica.

La presentación, que lleva las firmas del abogado y candidato de la lista oficialista Lucas Stegagnini y del apoderado Daniel Barrionuevo reveló que el docente Walter Jara puso en su conocimiento que no prestó conformidad para ser incorporado a ninguna lista o puesto.

Según sostiene el escrito, detrás de la lista opositora se encuentran el Director de Sistemas de la UNCAus y la representante gremial de SIDIUNCAus, Fabiana Maguna, quién actualmente se encuentra en uso de licencia gremial en esa institución pero se desempeñaría en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.

“Han utilizado el nombre de Walter Jara (docente) en videos donde proponen a la comunidad la presentación de la lista, se adjuntan imágenes donde figura el nombre del Docente Walter Jara y compartido por la Delegada gremial desde las redes de SIDIUNCAus”, señala la denuncia.

En ese sentido, recalcaron que “resulta evidente la maniobra de engaño hacia el docente y la comunidad y al acto electoral propio de sumar a un docente sin consentimiento haciendo abuso y creando engaño, que resulta a prima facie la falsedad ideológica de los actores y consumado el perjuicio generado”.

Fuente:chacodiapordia

Comentarios