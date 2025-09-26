El NBCH comenzará a remunerar las cuentas sueldo desde el 1 de octubre

La medida estará operativa desde el primer día del próximo mes y alcanzará a trabajadores activos de la administración pública provincial y municipal, jubilados y empleados del sector privado.

 

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) anunció que a partir del 1 de octubre las cuentas sueldo comenzarán a generar rendimientos diarios, con acreditación automática en la misma cuenta y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

 

Según informó la entidad, los intereses se acreditan al cierre de cada jornada y pueden visualizarse en NBCH24, tanto en la aplicación móvil como en la web. De esta manera, el saldo disponible continúa generando intereses sin inmovilizar el dinero ni cobrar comisiones.

 

El beneficio alcanza a todos los clientes con cuenta sueldo en el banco: trabajadores activos de la administración pública provincial y municipal, jubilados y empleados del sector privado.

 

NBCH destacó que las cuentas sueldo «rinden más que las billeteras virtuales» y que el servicio no implica costos adicionales. Los fondos permanecen disponibles en todo momento y pueden destinarse a pagos de servicios, transferencias inmediatas con CBU, CVU o alias, inversiones en plazos fijos y moneda extranjera, así como a operaciones de préstamos y anticipos, todo desde la plataforma NBCH24.

 

Fuente:diariochaco

