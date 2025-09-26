Día del Empleado de Comercio: por qué se celebra hoy

El Día del Empleado de Comercio se celebra en Argentina cada 26 de septiembre, sin embargo, este año la fecha se traslada al lunes 29, por una resolución emitida por FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). El objetivo es conformar un fin de semana extendido para los empleados de ese rubro.

POR QUÉ SE CELEBRA

La fecha original remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la Ley N° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio que se lograron estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se conquistaron mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes, e indemnización por despido, entre otros beneficios.

El 10 de diciembre de 2009 se sancionó la Ley N° 26.541 y se estableció oficialmente este día. En dicho texto se afirmaba que «los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales». Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada deberán abonar el doble, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

¿QUÉ PASA SI UN EMPLEADO NO TRABAJA?

Los trabajadores mercantiles tienen la opción de no prestar servicios laborales. Si deciden tomarse el feriado, su salario no se ve afectado y cobran su remuneración habitual.

¿CUÁNTO SE PAGA SI UN EMPLEADO TRABAJA?

Si un empleado acuerda con su empleador trabajar ese día, deberá cobrar un recargo del 100% sobre su salario, ya que la ley equipara la jornada a un feriado nacional.

Comentarios