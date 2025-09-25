Niña de 11 años dio a luz y llegó con heridas al hospital: detuvieron a sus padres

La causa se investiga como supuesto abuso sexual. El recién nacido fue llevado al hospital horas mas tarde por la madre de la menor, quien luego fue aprehendida. La menor se encuentra internada.

Un estremecedor caso de abuso de una menor conmociona a Castelli: el miércoles cerca de las 6 de la mañana una niña de 11 años ingresó al Hospital del Bicentenario General Güemes con «sangrado ginecológico», lesiones e indicios de abuso sexual y un «aborto incompleto».

Por orden del fiscal Jerónimo Roggero allanaron el domicilio de la menor y secuestraron una sábana, un pantalón y una toallita con manchas. Horas más tarde, la madre de la menor identificada como G. S. de 37 años ingresó al hospital con un bebé recién nacido, hijo de la niña. La fiscalía ordenó la detención de G. S. y el padre de la niña, E. S, de 36 años, bajo los cargos iniciales de encubrimiento.

El recién nacido se encuentra en neonatología, y la niña de 11 años permanece internada en el hospital ya que tuve que ser intervenida y se encuentra bajo observación. La causa se investiga como supuesto abuso sexual .

