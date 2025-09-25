Milei cantará en un show musical para presentar su nuevo libro en el Movistar Arena

El presidente actuará el 6 de octubre ante 15 mil personas, donde interpretará covers de canciones de contenido político antes de exponer su obra.

El Presidente Javier Milei presentará su nuevo libro «La construcción del milagro» el lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, en un evento que combinará música, economía y política. El estadio, con capacidad para 15.000 espectadores, será el escenario de un show en el que el mandatario interpretará covers de canciones seleccionadas por su «mensaje político», antes de exponer el contenido de su obra.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei trabaja en un formato dividido en dos etapas: una primera parte musical y otra destinada a la fundamentación del libro. La novedad es que algunos integrantes de su Gabinete podrían sumarse a la interpretación de la pieza final del mini concierto.

No será la primera vez que el mandatario cante en un acto público. El 22 de mayo de 2024 lo hizo en el Luna Park, donde lanzó su obra Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Aquella noche interpretó Panic Show, de La Renga, una de sus bandas favoritas, por lo que se espera que el nuevo repertorio también incluya algún tema del grupo de Mataderos.

«Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos», había explicado en esa oportunidad. En aquella presentación lo acompañaron el diputado Alberto «Bertie» Benegas Lynch en la batería, su hermano Joaquín en la guitarra y Marcelo Duclós, biógrafo del Presidente, en el bajo.

Con este nuevo evento en el Movistar Arena, Milei buscará repetir la fórmula que combina espectáculo y política frente a sus seguidores.

Comentarios