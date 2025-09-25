Hallaron restos de un cohete espacial en Campo Rossi: la Policía montó un operativo de seguridad

En la noche del jueves 25 de septiembre, alrededor de las 22:00, el jefe de Policía del Chaco tomó contacto con el Comodoro (R) Rubén Lianza, director del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE), organismo dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina, tras el hallazgo de un extraño objeto metálico en Campo Rossi.

Según informó el especialista, se trataría de la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, que utiliza hidracina, una sustancia altamente tóxica.

Ante el riesgo, se dispusieron las siguientes medidas:

Perimetrar la zona por posible contaminación con polvo de fibra de carbono.

Advertir a los pobladores de la zona sobre la probabilidad de que aparezcan otros restos similares, ya que suelen caer sin control más de un tanque.

Mantener custodia hasta la llegada de una comisión de la Fuerza Aérea Argentina, que arribará este viernes para proceder a la remoción segura de la chatarra espacial.

La Policía del Chaco, junto a personal de Bomberos, estableció una consigna en el lugar para evitar el acceso de personas y garantizar la seguridad de la comunidad.

“Se trata de material espacial que podría resultar tóxico. Recomendamos a los vecinos no acercarse al lugar del hallazgo”, señaló el Comisario General Fernando Javier Romero, jefe de Policía de la provincia.

