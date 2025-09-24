Secuestraron varios ejemplares por pesca ilegal en Puerto Vilelas

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Brigada Operativa Ambiental.

Efectivos de la Brigada Operativa Ambiental realizaron este miércoles recorridas de control en los parajes Isla Soto, El Naranjito, Bajo Méndez y El Laurelito, en Puerto Vilelas.

Durante el operativo, el personal procedió al secuestro de varios ejemplares de peces, entre ellos patíes, además de mallas y redes de distintos tamaños, junto con un bote.

Los secuestros se dieron en el marco por infracciones a las Leyes especiales que regulan la Práctica de la Pesca.

Comentarios