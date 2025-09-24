Cronograma de pagos: cuándo cobra la administración pública en Chaco

Los trabajadores activos y pasivos de la administración pública del Chaco recibirán sus salarios correspondientes al mes de septiembre desde el miércoles 1 de octubre. Los haberes para el sector pasivo estarán acreditados desde las 21 de ese día en los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Por otra parte, para el sector activo, los sueldos se acreditarán el jueves 2 de octubre, y también estarán disponibles desde las 21 en la red de cajeros automáticos del NBCH.

Desde el Gobierno aseguraron que «con responsabilidad y orden en la administración, la Provincia sostiene el compromiso de asegurar el pago de sueldos en las fechas establecidas, reconociendo el esfuerzo de quienes día a día aportan al desarrollo del Chaco».

