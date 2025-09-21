Verstappen ganó GP de Azerbaiyán y Colapinto terminó 19°

El piloto de Red Bull se quedó con la carrera, mientras que George Russell, de Mercedes, y Carlos Sainz, de Williams completaron el podio. El argentino terminó en la 19ª posición.

Este domingo se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán y Max Verstappen se quedó con la carrera. El piloto de Red Bull lideró el circuito y alcanzó la primera posición. Panorama totalmente diferente para Franco Colapinto, quien quedó en la 19ª posición y no consigue afianzarse en Alpine.

Verstappen dominó la carrera de principio a fin y se consagró en las calles de Bakú. Quienes completaron el podio fueron George Russell, de Mercedes, y Carlos Sainz, de Williams.

Por su parte, los pilotos de McLaren, que en los últimos circuitos lideraron las carreras, no tuvieron una buena participación: Lando Norris fue el que mejor posición alcanzó y quedó séptimo; mientras que Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, abandonó la carrera tras chocar en primera vuelta.

La jornada para Alpine fue para el olvido: Franco Colapinto sufrió un choque con Alex Albon, de Williams y terminó último. Pierre Gasly terminó en la 18ª posición.

EL TOP 10

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz (Williams)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

