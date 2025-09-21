Robaron una notebook y 600 mil pesos del Sindicato de Camioneros en Resistencia

El presunto autor del hecho fue detenido a las pocas horas y puesto a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron tanto la computadora como el dinero robado.

En la madrugada de este domingo se registró un robo en el Sindicato de Camioneros, en Resistencia, ubicado en la calle Arbo y Blanco al 700. Del lugar se llevaron una notebook y 600 mil pesos. El supuesto autor del hecho fue detenido a las pocas horas.

Del caso tomó conocimiento el Departamento de Investigaciones Complejas y, alrededor de las 3.50 horas aproximadamente, iniciaron la búsqueda del sospechoso tras analizar las cámaras de seguridad e identificarlo. El ladrón, conocido como W. J. M., de 31 años, fue hallado a las 6.55 horas en la calle Juan de Dios Mena y Haití.

Tras la detención, se comunicaron con la fiscal N.° 10, Lilian Beatriz Irala, quien solicitó que prosigan con las diligencias de rigor. Además, se secuestró una notebook, una caja metálica color azul y la suma estimada de $ 600.000.

