Operativo “Mujer + Salud”: más de 200 mujeres accedieron a controles médicos especializados, en Napenay

”Como mujer del interior, esto me reconforta, y me refiero a la decisión de nuestro Gobernador de achicar las asimetrías y llevar las mismas oportunidades de atención, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia”-remarcó la vicegobernadora Silvana Schneider.

El Gobierno provincial continúa trabajando para garantizar el acceso a la salud en cada localidad del Chaco. En ese marco, la vicegobernadora Silvana Schneider estuvo en la localidad de Napenay, donde acompañó el Operativo “Mujer + Salud”. Esta acción busca acercar servicios médicos especializados a las mujeres, especialmente en el interior, donde más de 200 vecinas recibieron atención sanitaria gratuita.

Schneider destacó el trabajo del personal de Salud y la importancia de ofrecer atención integral. “La afluencia de mujeres tiene que ver con achicar las asimetrías, sobre todo las que venimos del interior, lo sabemos. Aquí se brinda servicio de ginecología, de obstetricia, cardiología, laboratorio y clínica general. Más de 200 mujeres han acudido a este servicio tan importante e indispensable para la salud de todas”, afirmó.

La vicegobernadora subrayó que el operativo no se limita al diagnóstico, sino que incluye un seguimiento posterior para garantizar que cada mujer reciba los estudios y controles que necesite. “Reconocer el trabajo previo para que esto sea una realidad, llamar a las mujeres embarazadas para que vengan a tener su control y acompañarlas posteriormente es fundamental”, puntualizó.

Por su parte, la subsecretaria de Articulación Sanitaria, Mariela Mercadin, destacó la importancia del operativo realizado en Napenay, que ofrece atención integral a mujeres de todas las edades, con especial foco en embarazadas. “Se les acerca la posibilidad de hacerse una ecografía, un laboratorio o un control odontológico”.

Mercadin agregó que el operativo también contempla a mujeres posmenopáusicas y menopáusicas, acercando controles de prevención que muchas veces no están incluidos en los programas sanitarios habituales. “Traemos cardiólogos clínicos para asistir, ayudar, sacar dudas y hacer control de prevención, sobre todo de las patologías más frecuentes de la mujer. Si detectamos alguna patología, se inicia un seguimiento para poder tener un control óptimo de la salud de la mujer”, detalló.

Por último, durante la atención en salud, la vicegobernadora entregó elementos de apoyo para el centro de jubilados local y dialogó con los adultos mayores sobre sus necesidades. Schneider destacó que “estas acciones forman parte de una política provincial que busca acercar soluciones concretas a cada rincón del Chaco y en terreno”.

