Las Breñas celebró el 68° Desfile de Carrozas Estudiantiles

El gobernador, Leandro Zdero estuvo en la noche del sábado en el 68° Desfile de Carrozas Estudiantiles, en Las Breñas. El evento se realizó sobre la avenida Jones, desde San Lorenzo hasta Belgrano y contó, además, con el acompañamiento de la vicegobernadora, Silvana Schneider y el intendente, Omar Machuca.

La tradicional celebración reunió a estudiantes de distintos colegios, sus familiares y la comunidad, quienes disfrutaron de la creatividad y el esfuerzo, plasmado en las carrozas participantes.

«Venimos a compartir esta noche mágica que hace brillar a Las Breñas y que irradia cada rincón de la provincia», señaló Zdero al destacar el trabajo de los alumnos, y agregó: «Hay momentos de nerviosismo, de esfuerzo y de compañerismo, pero sobre todo un trabajo solidario que demuestra el compromiso de toda la comunidad».

El mandatario también hizo hincapié en la importancia de estas celebraciones para la formación de los jóvenes y la promoción de valores como el trabajo en equipo y la creatividad. «Quisiera que cada chaqueño conozca lo que pasa todos los 20 de septiembre en Las Breñas y valore ese trabajo extraordinario que realizan ustedes. Esta fecha es de los estudiantes y venimos a disfrutarla junto a ustedes», concluyó.

El Gobernador junto a estudiantes de Las Breñas.

Por su parte, el intendente, Omar Machuca resaltó el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes. «Quiero felicitar a la Promoción 2025 por mantener viva la llama de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad. Son pocas las localidades que pueden sostener durante tantos años una celebración estudiantil como la nuestra», sostuvo.

«No tenemos más que palabras de agradecimiento, tanto por el apoyo económico que permite realizar esta fiesta como por el acompañamiento de las promociones que nos dan la oportunidad de dirigir este gran evento tan importante para ellos», indicaron desde la organización del evento que contó con el apoyo del Gobierno provincial, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para asignar el financiamiento del desarrollo de la tradicional celebración estudiantil.

CARROZAS QUE COMPITIERON

En esta edición se presentaron seis carrozas, divididas en dos categorías. En la categoría A, con carrocero, participaron «El Rey Inkarri» del Colegio EES N°26, a cargo de los cursos 4° 1° y 2° Año; «Piratas del Caribe» de la UEGP N°249, con los cursos 1°, 2° y 3° Año; «Luces de Oriente» del mismo colegio, con los cursos 4° 1° y 2° Año y «Peter Pan», a cargo del 3° Año de la UEGP N° 249.

En la categoría B, sin carrocero, compitieron: «Popeye el Marino» del Colegio EET N°5 «Ingeniero Juan Col», y «Construyendo Sueños» de la UEGP N°193 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Comentarios