Jornada recreativa de alumnos de la Escuela de Policía y del Servicio Penitenciario Provincial

En la fecha previa al Día del Estudiante, este sábado, el Gobernador Leandro Zdero acompañó la jornada recreativa destinada a alumnos de la Escuela de Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario, que se desarrolló en el camping de Puerto Tirol.

Este encuentro permite a los alumnos disfrutar de un día donde se realizan campeonatos de fútbol y de vóley. Además, la actividad está pensada para reforzar los lazos entre compañeros, fuera del ámbito estrictamente educativo, generando un espacio de encuentro en el que, a través del deporte, la recreación y la convivencia, los alumnos fortalecen el trabajo en equipo, la confianza mutua y el sentido de pertenencia a las instituciones.

ZDERO: “ANTES HABÍA DESORDEN EN LAS CALLES, HOY LA POLICÍA MANTIENE EL ORDEN”

El primer mandatario provincial valoró la posibilidad de reunir en un mismo espacio a quienes se forman para integrar tanto la Policía como el Servicio Penitenciario. “Hoy están acá porque eligieron ser servidores públicos. La misión que van a tener es la de cuidar a los chaqueños y brindar seguridad desde cada lugar donde les toque cumplir funciones”, expresó. También destacó que este tipo de jornadas buscan fomentar el compañerismo y fortalecer la vocación de servicio. En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial avanza en la formación de nuevos recursos humanos para consolidar una fuerza “más fuerte y robusta, que esté al servicio de la comunidad”.

El Gobernador hizo referencia al cambio de percepción social hacia las fuerzas de seguridad. “Queremos recuperar la confianza que en algún momento se perdió. Antes las calles estaban dominadas por otros, hoy vuelve a haber orden gracias a la Policía y al trabajo de quienes se están formando”, argumentó. Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con docentes, municipios y fuerzas federales para mejorar la seguridad en la provincia. “Invertimos en capacitación y equipamiento porque sabemos que es una de las principales demandas de los chaqueños, y debemos abordarla con compromiso y coordinación”, afirmó.

Finalmente, Zdero instó a los alumnos a valorar la oportunidad de formarse en la institución y a mantener el esfuerzo cotidiano. “No están aquí por casualidad, sino porque se prepararon para ser parte de estas fuerzas. Los invito a que disfruten de esta etapa y asuman con responsabilidad el desafío de cuidar a nuestra gente”, concluyó.

HUGO MATKOVICH: “SIEMPRE LOS VAMOS A ACOMPAÑAR, EN CADA ETAPA”

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, agradeció el trabajo de instructores, profesores y directivos, y señaló que estas actividades ya quedarán incorporadas como parte del plan formativo anual. El funcionario remarcó que a partir de octubre se implementarán nuevas instancias de evaluación física y psicológica para los cadetes, y que desde el próximo año se pondrá en marcha un plan de perfeccionamiento continuo orientado a fortalecer la preparación de quienes se desempeñarán en la fuerza. “Cada capacitación será un paso más en la carrera que tendrán por delante, con la posibilidad de ir accediendo a ascensos a lo largo de sus 30 años de servicio”, adelantó.

Matkovich también puso en valor la colaboración que los estudiantes brindan en tareas de prevención y resguardo en jardines, escuelas y espacios públicos. “Ustedes ya están contribuyendo a la seguridad de la provincia y deben sentirse orgullosos de lo que hacen”, aseveró y garantizó “siempre los vamos a acompañar, en cada etapa de formación y durante toda la trayectoria profesional de los futuros agentes”.

FERNANDO ROMERO: “ESTE ENCUENTRO ES UN HECHO HISTÓRICO”

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, calificó como “un hecho histórico” la realización conjunta de la jornada entre cadetes de la fuerza y del Servicio Penitenciario. “El color del uniforme cambia, pero la esencia es la misma”, mencionó.

Romero llamó a los alumnos a valorar el lugar que ocupan y a ejercer con compromiso la profesión que eligieron. “Son elegidos y son privilegiados, porque hoy están sentados acá. Quedaron muchos jóvenes con las mismas aspiraciones, por eso les pido que cuiden lo que han logrado”, indicó.

ERIKA MAIDANA: “SE VALORA MUCHO PODER COMPARTIR HOY TODOS JUNTOS”

La jefa del Servicio Penitenciario, Erika Maidana, participó de la jornada recreativa junto a alumnos de la Escuela de Policía y del Servicio, en el marco del Día del Estudiante. Allí valoró la posibilidad de que ambas instituciones compartan un mismo espacio.

Maidana agradeció al Gobernador y también al ministro de Seguridad por impulsar esta iniciativa.

HUMBERTO DE POMPERT: “LA CAMADERÍA Y RECREACIÓN TAMBIÉN SON IMPORTANTES EN EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO”

El intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert, expresó la satisfacción del municipio por sumarse a una actividad que aporta al proceso de formación de los cadetes. “La camaradería y la recreación también son importantes en el crecimiento y el desarrollo”, afirmó.

“Debemos provocar un cambio en nuestra sociedad y demostrar que somos una comunidad más madura, más digna y segura. Capacítense y fórmense de la mejor manera porque los necesitamos a todos”, cerró.

Comentarios