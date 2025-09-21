Identificaron al hombre que apareció sin vida en el Río Paraná

En el procedimiento de examinación e secuestró una bolsa transparente con documentaciones varias a nombre de Alexis Ezequiel Villalba, las cuales habrían sido encontradas junto al cuerpo.

En la tarde de este domingo, personal policial y judicial intervino en el hallazgo de un cuerpo sin vida en aguas del río, en la zona fluvial de Puerto Vilelas, más precisamente en el acceso al paraje Humerez Hormiga.

El hallazgo se produjo cerca del mediodía y tras las primeras actuaciones, se procedió al traslado del cuerpo hasta la costa chaqueña, en el sector conocido como Las Tres Bocas.

La Justicia, junto al médico policial, examinaron el cuerpo. En el procedimiento se secuestró una bolsa transparente con documentaciones varias a nombre de Alexis Ezequiel Villalba, las cuales habrían sido encontradas junto al cuerpo y coincide con un hombre correntino que se habría arrojado del puente exactamente hace dos meses, el 21 de julio.

Finalmente, el fallecido fue trasladado en el móvil tanatológico hasta el instituto forense. La investigación continúa bajo directivas de la fiscalía interviniente para determinar las circunstancias y causas de la muerte.

