El Chaco inicia la semana con clima agradable tras un fin de semana húmedo y lluvioso

Después de varios días de altas temperaturas, la lluvia llegó para aliviar el calor en la provincia, y durante los próximos días se prevén temperaturas más frescas con cielo nublado, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Tras un fin de semana caluroso y húmedo que culminó con lluvias, la provincia del Chaco tendrá una semana con clima más estable y agradable.

Para este lunes en Resistencia, se prevé una temperatura mínima de 10 °C por la mañana y una máxima de 20 °C durante la tarde, con vientos del oeste de aproximadamente 40 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la semana, sin probabilidad de precipitaciones.

