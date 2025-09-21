Dos graves hechos de violencia de género ocurrieron en simultáneo en el Gran Resistencia

Dos graves hechos de violencia de género ocurrieron casi en simultáneo entre horas de la madrugada y la mañana en el Gran Resistencia.

El primer caso ocurrió en Resistencia e involucra a una víctima de 29 años, la cual denunció a su pareja N.D.R., de 50 años (quien se desempeña como portero en una institución de música conocida en Resistencia). La denunciante expresó ante la Policía que desde hace diez años viene sufriendo agresiones verbales y físicas por parte de su pareja, con quien tiene tres hijos.

Pero esta madrugada fue, una vez más, agredida físicamente y amenazada con una escopeta que posee N.D.R. Tras esta situación, se retiró de su vivienda junto a sus tres hijos y accionó penalmente contra su pareja. La Policía detuvo al supuesto agresor, solicitó el allanamiento y realizó la instalación de un botón antipánico.

UN SEGUNDO CASO QUE TAMBIÉN INVOLUCRA ARMAS Y BRUTAL VIOLENCIA

El otro caso, ocurrido en Barranqueras, involucra a una joven de 22 años, quien denunció a su pareja de hace 8 meses, identificado como L.J.F.C., de 31 años.

La víctima denunció ante la Policía y mencionó que habían salido al boliche de manera separada, pero que L.J.F.C. la buscó por donde estaba ella junto a una amiga, a quien la dejaron en su casa.

Luego de dejarla en la vivienda, la denunciante mencionó que hicieron dos cuadras, y el presunto agresor le pidió que desbloquee su celular, a lo cual ella se negó y este sacó un arma de fuego y se la puso en la cintura (todo esto dentro del auto de L.J.F.C.).

Alrededor de las 7 de la mañana, el presunto agresor llevó a la víctima a su casa restringiéndole la salida. La metió a su pieza y la comenzó a ahorcar en su cama mientras le apuntaba y le recordaba que él le había advertido sobre esta situación «esté o no con sus amigas».

Tras una hora de violencia absoluta, la hermana de L.J.F.C. llegó a su casa y entró a la pieza debido a los gritos, y, según la denunciante, solamente vio que la tenía del brazo y esta le permitió salir de la casa.

Por último, la misma agregó, que el presunto agresor le había dicho que siempre tenía un arma, pero que nunca se la había mostrado y que la suele tener debajo del asiento de su auto y que varios de los amigos de él también poseen armas.

Luego de la denuncia, la Policía activó el pedido de captura para L.J.C.F. por «Lesiones leves doblemente calificadas en contexto de violencia de género».

