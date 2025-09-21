Cristina Kirchner saludó a la militancia en la movilización por su libración

La expresidente cumple la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Este sábado por la tare, en el marco de la campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre, el peronismo protagonizó una movilización frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidente acompañó desde su balcón a la militancia.

A través de sus redes sociales, el Partido Justicialista, que Cristina Fernández de Kirchner preside, se expresó sobre la sentencia, de la cual se cumplen 100 días, considerando que la dirigente «está injustamente detenida luego de una condena política sin fundamento jurídico alguno».

«La persecución a dirigentes opositores no es una novedad. Ha sucedido cada vez que en la Argentina gobernó un proyecto económico que busca excluir a la mayoría de la población», señalaron desde el sector.

«La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito: convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta. A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el Partido Justicialista vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación», cierra el documento.

Desde la confirmación del fallo de la Corte Suprema, la exmandataria mantuvo un rol activo en la escena nacional. En la mayoría de los casos lo hizo a través de publicaciones en sus redes sociales, con mensajes críticos hacia Javier Milei.

