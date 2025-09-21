Celos, amenazas y desaparición: una menor era buscada y la hallaron junto a su novio

La joven lo denunció y relató que recibió golpes por parte de su pareja, quien la tenía retenida.

La madre de la adolescente de 17 años denunció que su hija había desaparecido tras retirarse de un evento evangélico en avenida Juana Azurduy y Fuerte Esperanza, en Resistencia, junto a su novio de 20 años. Ambos fueron hallados a las pocas horas, y la menor lo denunció por privación ilegítima de la libertad, amenazas y agresiones.

Según el parte policial, los jóvenes se retiraron del lugar y, tras un intercambio de palabras, el hombre, identificado como C. A. G., la golpeó en la vía pública. Más tarde, personal de la Guardia de Prevención los encontró en la rotonda de acceso norte y procedió a trasladarlos a la unidad policial, previo examen médico.

Al llegar a la comisaría, la menor, acompañada por su madre, radicó la denuncia. Relató que su pareja le propinó golpes de puño por celos y que, bajo amenazas, tuvo que seguirlo deambulando por el barrio Ángel de la Guarda hasta que fueron encontrados en la rotonda. Asimismo, mencionó que desde hace tiempo sufre agresiones físicas y verbales por parte de su novio, pero que no había denunciado ni avisado a su madre porque él la amenazó de muerte.

Del caso tomó conocimiento la Fiscalía de Violencia de Género, que dispuso la aprehensión del agresor en el marco de la causa por «supuesta privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género».

