Sáenz Peña: un detenido por presunta estafa con cheques por casi $4,2 millones

Personal del Departamento 911 de Sáenz Peña detuvo a un hombre de 47 años acusado de comercializar cheques presuntamente falsos en el barrio Obrero.

El procedimiento se realizó tras recibir información anónima sobre la posible estafa. El sospechoso, identificado como A. E. B., con amplio prontuario, fue interceptado por efectivos de civil en la calle 6, entre 21 y 23. Al notar la presencia policial intentó huir, pero fue rápidamente reducido sin que se registraran daños ni personas lesionadas.

Al verificar su identidad, se constató que contaba con una restricción activa en el marco de la causa N° 10211/2019, a cargo del fiscal Marcelo Soto. Durante el operativo, el detenido entregó tres cheques por montos que oscilaban entre $ 1.100.000 y $ 1.980.000, sin poder justificar su procedencia.

Cheques secuestrados

Serie J N° 92182593 del Banco Credicoop, endosado por $ 1.980.000.

Serie A N° 09390070, endosado por $ 1.100.000.

Serie A N° 09390071, endosado por $ 1.100.000.

un detenido por presunta estafa con cheques por casi $ 4,2 millones

El fiscal Soto dispuso el secuestro de los documentos y la conducción del detenido a la comisaría correspondiente para continuar con las actuaciones y determinar la legalidad de los cheques.

El operativo fue supervisado por el Comisario Guido Ramírez y el Crio. Ppal. Ramón Zarza, jefe del Departamento 911, quienes destacaron la labor policial en la prevención de delitos financieros y la rápida intervención ante denuncias de estafas.

