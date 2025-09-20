Regularización dominial: el Ipduv avanza con soluciones para familias de Roca y Laguna Limpia



El Ipduv y la Suope firmaron convenios con Presidencia Roca y Laguna Limpia para avanzar en la regularización dominial y garantizar títulos de propiedad a familias que esperan hace años.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), junto a la Sub Unidad de Obras y Programas Especiales (Suope), firmó un convenio con los municipios de Presidencia Roca y Laguna Limpia que permitirá avanzar en la regularización dominial y en la futura entrega de títulos de propiedad a familias que llevan años esperando la documentación legal de sus hogares.

 

Del acto participaron el presidente del Ipduv, Fernando Berecoechea; el vocal, Diego Gutiérrez; el jefe ejecutivo de la Suope, Jorge Víctor Pilar; y los intendentes Gustavo Javier Martínez (Presidencia Roca) y Juan de la Cruz Riquelme (Laguna Limpia).

 

La iniciativa se enmarca en la política provincial que busca garantizar el derecho pleno a la propiedad y brindar seguridad jurídica a las familias chaqueñas. Este convenio se suma a otros rubricados en los últimos meses, como el firmado con Presidencia de la Plaza, que benefició a 46 familias con la posibilidad de escriturar sus viviendas.

 

 

En todos los casos, el Ipduv y la Suope llevan adelante relevamientos domiciliarios para identificar a los beneficiarios y avanzar en los trámites administrativos necesarios. Según destacaron las autoridades, el proceso no solo implica un avance técnico y legal, sino también un gesto político de cercanía con las comunidades del interior.

 

En localidades como Colonia Popular, Quitilipi y Presidencia de la Plaza, el organismo ya inició procesos similares, incluso reactivando proyectos paralizados desde hace más de una década.

 

Con este nuevo acuerdo, Presidencia Roca y Laguna Limpia se suman al mapa de municipios que trabajan activamente en la regularización dominial, un paso fundamental para transformar viviendas en hogares con derechos plenos.

