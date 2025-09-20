Poceada Chaqueña: este sábado está en juego un pozo que supera los $ 547 millones

El premio mayor quedó vacante en el sorteo Nº 2208, realizado el jueves 18 de septiembre.

La Poceada Chaqueña vuelve a captar la atención de miles de apostadores, ya que este sábado 20 de septiembre se realizará un nuevo sorteo con un pozo acumulado estimado en $ 547.809.299,35.

El premio mayor quedó vacante en el sorteo Nº 2208, realizado el jueves 18 de septiembre, cuando no se registraron ganadores con cinco aciertos.

En esa ocasión, los premios se distribuyeron de la siguiente manera:

4 aciertos: 60 ganadores, cada uno recibió $ 676.109,40.

3 aciertos: 1.753 ganadores, con $ 5.785,31 para cada uno.

2 aciertos: 21.332 ganadores, que cobraron $ 1.000 cada uno.

Con el pozo acumulado, el sorteo de esta noche se posiciona como uno de los más importantes de la temporada.

Comentarios